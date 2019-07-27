كل ما تريد معرفته عن إجراءات الحصول على تصريح عمل السيارات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتساءل الكثير، عن إجراءات الحصول على تصاريح سيارة "أجرة – سياحة – سائق"، ولهذا يرصد ”الخليج 365” الإجراءات المتبعة فى هذا الشأن كالتالى. "الإجراءات" 1-حضور المندوب أو السائق لمقر قسم المرور لتقديم المستندات المطلوبة . 2-الانتظار لحين فحص المستندات . 3-تسديد الرسوم المقررة طبقا للقانون . 4-استلام التصريح. Advertisements "المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة" "المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة" لا يوجد. "المستندات المطلوبة بالنسبة للسيارة السياحية" "المستندات المطلوبة بالنسبة للسيارة السياحية" 1-موافقة شركة الميناء . 2-حضور السيارة للفحص. "المستندات المطلوبة بالنسبة للسائق" 1-صورة بطاقة الرقم القومي . 2-صورة رخصة القيادة . 3-صورة رخصة التسيير .

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