شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المواقيت المكانية للإحرام التى حددها النبى × 5 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقل من شهر ويبدأ حجاج بيت الله الحرام مناسك الحج للعام الهجرى 1440، وقد اتفق الفقهاء جميعًا على أن المواقيت المكانية للإحرام قد حدّدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن المعلوم أن النبى لم يحدد مواقيت مكانية إلا للقادمين عن طريق البر من أطراف شبه الجزيرة العربية الثلاثة، وهي: الشمال والجنوب والشرق، وهذه المواقيت هى:

1 - ذو الحليفة – آبار على – لأهل المدينة ولمن أتى عليها من غير أهلها.

2 - الجحفة – رابغ الآن – لأهل الشام ولمن أتى عليها من غير أهلها.

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3 - قرن المنازل – السيل حاليًا- لأهل نجد القادمين من الشرق ولمن أتى عليها من غير أهلها.

4- يلملم لأهـل اليمن القــادمين من الجنوب ولمن أتى عليها من غير أهلها.

5 - ذات عرق: لأهل العراق ولمن مرَّ بها من غيرهم ولمن أتى عليها من غير أهلها.