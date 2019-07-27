شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أكبر محطة معالجة ثلاثية لتحليه مياه الشرب فى الغردقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسابق محافظة البحر الأحمر الزمن للانتهاء من إنشاء أكبر محطة معالجة ثلاثية بمدينة الغردقة بطاقة إنتاجية 150 ألف متر فى اليوم، بتكلفة تتخطى الربع مليار جنيه، والتى من المقرر أن تعالج ما يقرب من 130 ألف متر مياه صرف ناتجة عن مدينة الغردقة يومياً، يجرى تقسمها إلى 3 أجزاء.



وأوضح اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، الثلاثة أجزاء على النحو الآتى:

الأول موجهًا إلى بيع المياه المعالجة للفنادق السياحية لاستخدامها فى زراعة الحدائق والأشجار حول الفنادق، والثانى: من أجل استخدامه لزراعة أشجار خشبية داخل غابة شجرية بمساحة 12 كيلو مترا بالقرب من الدائرى الخارجى بالغردقة، بينما وجه الثالث إلى زراعة الاشجار المحيطة بمطار الغردقة الدولى وزراعة كميات كبيرة بالمناطق المحيطة به والشوارع المختلفة.



يذكر أن محطة المعالجة الثلاثية التى يجرى الانتهاء من عملية الإنشاءات بها، تتبع للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، ويجرى إنشاؤها لاستيعاب قرابة 133 ألف متر من مياه الصرف الصحى يوميًا الناتجة من مدينة الغردقة.



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