شكرا لقرائتكم خبر عن 3 محاور فى فقه بناء الدولة يتبناها مؤتمر "الأعلى للشئون الإسلامية".. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد وزارة الأوقاف، مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية التابع للوزارة، الـ30، يومى 15 و16 سبتمبر المقبل بالقاهرة، بمشاركة دولية واسعة، تحت عنوان: "فقه بناء الدول"، فى اشتباك ومواجهة فكرية للجماعات المتطرفة والتى تستهدف إسقاط الدول، حيث يركز على محاور بناء الدول، كالتالى: 1 - المحور الأول: الأحكام الفقهية المتعلقة ببناء الدول "رؤية عصرية". التوازن الفقهى بين المسئوليات العامة والخاصة وأثره فى بناء الدول. ويتناول: مفهوم الدولة وأركانها بين الماضى والحاضر. الأحكام الفقهية للمواطنة بين التأصيل والمعاصرة. موقف الإسلام من نظم الحكم الحديثة والمعاصرة. 2 - المحور الثانى: فقه الدول وفقه الجماعات، ومحددات وزكائز فقه الدول وفقه الجماعات. Advertisements خطاب القطيعة مع الدولة لدى الجماعات المتطرفة. التشوهات الفكرية في بناء مفهوم الدولة لدى الجماعات. مسارات الدولة والأمة في التنظيم الدولي المعاصر (رؤية فقهية). والأثار الإيجابية لفقه الدول والآثار السلبية لفقه الجماعات. نظرة القانون الدولى لفقه الدول وفقه الجماعات وأحكامها. 3 - المحور الثالث فيبحث: عوامل بناء الدول، العوامل السياسية. العوامل الدستورية والقانونية. العوامل الاقتصادية. العوامل الثقافية.

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