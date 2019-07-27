شكرا لقرائتكم خبر عن شروط التحويل إلى كليات جامعة حلوان والأوراق المطلوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، شروط التحويل إلى كليات جامعة حلوان من الكليات داخل وخارج الجامعة، حيث يبدأ تلقى طلبات التحويل ابتداء من يوم الأحد الموافق 4 أغسطس 2019، ويستمر لمدة شهرين لطلاب السنوات السابقة والمفصولين عن طريق الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب بالجامعة.

وأضاف نجم أن الأوراق المطلوبة للتحويل لطلاب السنوات السابقة تتمثل فى صورة طبق الأصل من شهادة الثانوية العامة من الكلية المقيد بها الطالب، وأصل بيان حالة من الكلية أو المعهد المقيد به موضحا تدرج السنوات الدراسية، هذا بالاضافة إلى " أصل وصورة " من شهادة حسن سير وسلوك للطالب من الكلية أو المعهد المقيد به، وصورة من بطاقة الطالب أو ولى الأمر.

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ولا تقبل الجامعة الطلاب المفصولين إلا من كليات الجامعة فقط ويشترط (أصل وصورة ) من شهادة الثانوية العامة، (أصل وصورة ) من شهادة الفصل من الكلية المفصول منها موضحا تدرج السنوات الدراسية، بالإضافة إلى (أصل وصورة ) من شهادة حسن سير وسلوك من الكلية المفصول منها، وصورة من بطاقة الطالب أو ولى الأمر.

وعلى صعيد الثانوية الأزهرية يتم قبول الطلاب المفصولين فقط من كليات أزهرية ( ماعدا الشريعة والقانون) بكلية الحقوق بالجامعة ويتطلب (أصل وصورة ) من شهادة الثانوية الأزهرية، و(أصل وصورة) من شهادة الفصل من الكلية المفصول منها موضحا تدرج السنوات الدراسية، بالإضافة إلى (أصل وصورة )من شهادة حسن سير وسلوك من الكلية المفصول منها، وصورة من بطاقة الطالب أو ولى الأمر.