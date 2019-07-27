شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. مصر للطيران تسير 17 رحلة لنقل 4210 حاجا إلى الأراضى المقدسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستمر الشركة الوطنية مصر للطيران في تسيير رحلاتها إلى الأراضي المقدسة لنقل حجاج بيت الله الحرام، حيث تسير الشركة اليوم السبت 17 رحلة جوية إلى كل من جدة والمدينة المنورة لنقل42010 حاجا.

وتأتي الرحلات بواقع 11 رحلة إلي جدة لنقل 2690 حاجا من حجاج فلسطين وحجاج السياحة وقرعة الغربية والقاهرة والشرقية واسيوط وتضامن الوادي الجديد، و 6 رحلات إلى المدينة المنورة لنقل 1520 حاجا من الحجاج الاجانب وترانزيت باماكو وتونس وباريس وكانو ولاجوس وامستردام وقرعة القاهرة.

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