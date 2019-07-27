شكرا لقرائتكم خبر عن 6 فئات مستحقة للحصول على منحة ماجستير من "الأوقاف".. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف، فتح باب التقدم للحصول على منحة ماجستير مجانية مقدمة من وزارة الأوقاف والمعهد العالي للدراسات الإسلامية بالزمالك، بالشروط التالية: 1- تشمل الإداريين والدعاة والموظفين. 2- أن يكون من الموظفين المتميزين. Advertisements 3- أن يكون عضوا بأحد المدارس العلمية. 4- أن يكون عضوا بأحد المدارس القرآنية. 5- أن يكون إماما فى المسجد الجامع. 6- أن يكون عضوا بالإدارة الإشرافية.

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