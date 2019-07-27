"تعلم كيف تتغير".. ندوة في مكتبة المستقبل اليوم

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:
تنظم جمعية مصر الجديدة، ندوة بعنوان "تعلم كيف تتغير"، استكمالًا لسلسلة ندوات "تعلم كيف"، التي تقدمها الدكتورة رباب الششتاوي خبيرة التنمية البشرية ، في السادسة من مساء اليوم السبت في مكتبة المستقبل إحدى المنصات الثقافية بالجمعية.
تدور الندوة حول خمسة محاور هي شروط التغيير الإيجابي، مقاومة التغيير، كيف تغير سلوكك، كيف تغير مشاعرك؟ وكيف تغير أفكارك؟
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