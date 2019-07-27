أخبار مصر | كواليس ومفاجآت الطقس خلال الفترة المقبلة.. والأرصاد الجوية تحذر

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أكد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المقرر أن تشهد البلاد ارتفاعا في نسبة الرطوبة، الأمر الذي يشعر المواطن بارتفاع الحرارة.

وأضاف شاهدين، أن درجات الحرارة عادت بالفعل إلى المعدل الطبيعي لها في هذا التوقيت من العام، ومن المتوقع أن تتراوح بين 36 إلى 37 درجة مئوية خلال الفترة المقبلة.