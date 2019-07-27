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أخبار مصر | كواليس ومفاجآت الطقس خلال الفترة المقبلة.. والأرصاد الجوية تحذر

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أكد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المقرر أن تشهد البلاد ارتفاعا في نسبة الرطوبة، الأمر الذي يشعر المواطن بارتفاع الحرارة.

وأضاف شاهدين، أن درجات الحرارة عادت بالفعل إلى المعدل الطبيعي لها في هذا التوقيت من العام، ومن المتوقع أن تتراوح بين 36 إلى 37 درجة مئوية خلال الفترة المقبلة.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم، طقسًا معتدلًا على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

 

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة أغلبها شمالية غربية تنشط على السواحل الشرقية وجنوب البلاد، وتنشط على جنوب سيناء والبحر الأحمر وخليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية

 

وعن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على محافظات ومدن مصر 

الصغرى العظمى 

القاهرة 25 36 

شبين الكوم 24 35 

طنطا 24 35 

دمنهور 25 33 

الإسكندرية 25 31 

بلطيم 26 31 

مطروح 24 32 

السلوم 22 32 

سيوة 24 40 

بورسعيد 25 32 

دمياط 24 31 

الزقازيق 24 37 

الإسماعيلية 23 37 

السويس 25 37 

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العريش 23 33 

رفح 23 32 

رأس سدر 25 36 

نخل 20 36 

نويبع 30 37 

طابا 28 36 

كاترين 19 33 

الطور 27 35 

شرم الشيخ 30 39 

الغردقة 29 40 

مرسى علم 30 37 

الفيوم 23 37 

بني سويف 23 37 

المنيا 25 38 

أسيوط 24 38 

سوهاج 24 39 

قنا 26 40 

الأقصر 27 41 

أسوان 29 42 

أبوسمبل 25 40 

الوادى الجديد 25 42 

شلاتين 26 40 

أبو رماد 26 39 

حلايب 28 36 

رأس حدربة 28 35

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