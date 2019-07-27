شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مميزات أول مركز لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بمطروح × 9 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتحت وزارة التضامن الاجتماعى مركز لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بمحافظة مطروح، حيث يأتى التوسع فى إنشاء مراكز لعلاج مرضى الإدمان بالمحافظات، تأكيدًا على استراتيجية الوزارة للتصدى للفجوات الجغرافية فى الخدمات، وإيضا حرص الدولة على تنمية المحافظات الحدودية فى مختلف المجالات، والارتقاء ببنيتها التحتية على كافة الأصعدة الاجتماعية والصحية.

”الخليج 365” ينشر تقريرًا معلوماتيًا حول مميزات مركز لعلاج مرضى الإدمان بمحافظة مطروح فى نقاط محددة.

1- تصل طاقته الاستيعابية للمركز إلى 108 سرير

2- يخدم ما يقرب من 2000 مريض سنوياً على مستوى العيادات الخارجية والإقامة الداخلية والرعاية النهارية

3- يتميز بأنه أول مركز مُتخصص من نوعه فى العلاج والتأهيل على مستوى المحافظة

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4- معدل التعاطى بالمحافظة يصل 5,9%، ويصل معدل الإدمان إلى 1% فى الشريحة العمرية من 15 إلى 65 عامًا

5- المركز كان مبنى إدارى للتدريب تابع لوزارة التضامن تم إنشاؤه عام 2000 ولم يتم استغلاله، وقامت الوزارة بإعادة استغلاله وتخصيصه لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان

6- 70% من الأثاث بالمركز كان موجود بالموقع وتم رفع كفاءته.

7- المركز يتفق مع المعايير الدولية المُعتمدة من الأمم المتحدة حيث يتسم بالهدوء والبُعد عن الضوضاء؛ وتصل نسبة الإنشاءات إلى 40%، بينما تمثل مساحات الترفيه للنزلاء 60% ويتضمن أماكن متنوعة لمزاولة الأنشطة الاجتماعية

8- يتضمن أماكن متنوعة لمزاولة الأنشطة الاجتماعية والرياضية والفنية والثقافية.

9- يتضمن قاعات التأهيل النفسى الفردى والجماعى وأنشطة التدريب المهنى على الحرف التى يحتاجها سوق العمل