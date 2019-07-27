شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يخشى الإخوان من اختيار "جونسون" لرئاسة وزراء بريطانيا؟.. تعرف على الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هيثم شرابى، الباحث الحقوقى، أن بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا الحالى، له مواقف ضد المهاجرين وخاصة من الإخوان وجمعياتهم، وهو يرى أنهم خطر على بريطانيا.

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وأضاف الباحث الحقوقى، أن تنظيم الإخوان حذر من تداعيات اختيار بوريس جونسون لرئاسة وزراء بريطانيا، وتأثير نجاحه عليهم وعلى نشاطهم، موضحًا أن هذا العداء ظهر منذ تفجيرات لندن.

وتابع هيثم شرابى: سوف يؤثر اختيار بويس جونسون لرئاسة وزراء بريطانيا فى توجه بوريس للخروج من الاتحاد الأوروبى، وكذلك فيما يتعلق بنشاط الإخوان فى لندن.