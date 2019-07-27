شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يخشى الإخوان من اختيار "جونسون" لرئاسة وزراء بريطانيا؟.. تعرف على الأسباب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هيثم شرابى، الباحث الحقوقى، أن بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا الحالى، له مواقف ضد المهاجرين وخاصة من الإخوان وجمعياتهم، وهو يرى أنهم خطر على بريطانيا.
وأضاف الباحث الحقوقى، أن تنظيم الإخوان حذر من تداعيات اختيار بوريس جونسون لرئاسة وزراء بريطانيا، وتأثير نجاحه عليهم وعلى نشاطهم، موضحًا أن هذا العداء ظهر منذ تفجيرات لندن.
وتابع هيثم شرابى: سوف يؤثر اختيار بويس جونسون لرئاسة وزراء بريطانيا فى توجه بوريس للخروج من الاتحاد الأوروبى، وكذلك فيما يتعلق بنشاط الإخوان فى لندن.
كانت هذه تفاصيل خبر لماذا يخشى الإخوان من اختيار "جونسون" لرئاسة وزراء بريطانيا؟.. تعرف على الأسباب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.