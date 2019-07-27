تنتج 75% من أسماك مصر.. 5 معلومات لا تعرفها عن البحيرات الشمالية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يضم حوض البحر المتوسط فى شمال مصر 5 بحيرات شمالية، ترتيبها من الغرب إلى الشرق هى: "مريوط بالإسكندرية، إدكو بالبحيرة، البرلس بكفر الشيخ، المنزلة على ضفافها أربع محافظات هى "الدقهلية، بورسعيد، دمياط، الشرقية"، والبردويل ببورسعيد".
ويستعرض ”الخليج 365” أبرز معلومات عن تلك البحيرات، منها:
1 - تمثل هذه البحيرات أهمية اقتصادية بالغة، حيث يبلغ إنتاجها من الأسماك أكثر من 75% من إجمالى الإنتاج فى مصر.
2 - تتعرض هذه البحيرات لمجموعة من التحديات، والتى منها نقص واضمحلال مساحتها، ومشاكل التلوث الناتج من عمليات التوسع فى الأنشطة الزراعية والصناعية والمزارع السمكية.
3- تم الاتفاق بين جهاز شئون البيئة، والمعهد القومى لعلوم البحار والمصائد لتنفيذ برنامج للرصد الدورى للبحيرات الشمالية بداية من يوليو 2009.
4- تم إضافة البحيرات المرة والتمساح ثم بحيرتى قارون والريان لبرنامج الرصد عامى 2010، 2011 على التوالى.
5- يهدف برنامج الرصد الدورى للبحيرات إلى: رصد نوعية المياه والرواسب بالبحيرات، وتقييم الوضع البيئى والجيولوجى الحالى لكل بحيرة، وإنشاء قاعدة بيانات شاملة لها، لإدارتها.
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