شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاق «مصري - إيطالي» لتعزيز التعاون الصناعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقّع طارق توفيق، وكيل اتحاد الصناعات، مع رئيس اتحاد الصناعات الإيطالية، فينتشينتسو بوتشا، مذكرة تفاهم لتعزيز ومواصلة تعاون الطرفين، كونهما اتحادين صناعيين رائدين يمثل كل منهما المصالح الصناعية والتجارية فى بلده، بهدف تمكين العلاقات التجارية والتعاون الاقتصادى بين الشركات فى البلدين.

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وفى اجتماع موسّع بين الطرفين، تمت مناقشة أهم السبل والآليات لدعم وتنشيط العلاقات الاقتصادية، لاسيما التعاون الصناعى بين البلدين ومواجهة التحديات وإزالة أى عقبات قد يواجهها المستثمرون، وقال «توفيق»، إن العلاقات الاقتصادية بين البلدين شهدت مؤخرًا نموًا غير مسبوق، رغم المرور ببعض المفارقات السياسية، لافتًا إلى أن مصر تمر بمرحلة فارقة تشهد إصلاحات اقتصادية وتشريعية وسياسية واجتماعية، مثل الإصلاح الهيكلى للدولة، والانتهاء من الالتزامات تجاه برنامج البنك الدولى، بالإضافة إلى الإصلاحات فى البنية التحتية، وأبرزها التقدم الهائل فى مجال الطاقة والكهرباء، بعدما أصبح لديها فائض فى الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى المشروع القومى للطرق والكبارى، من خلال إنشاء 5907 كيلومترات من الطرق الحديثة المزدوجة متعددة الحارات فى الاتجاهات كافة، ورفع كفاءة 2530 كيلومترًا من الطرق وتطويرها، بالإضافة إلى تنفيذ 6 محاور على نهر النيل على مستوى الجمهورية، بجانب إنشاء 22 مدينة ذكية جديدة وإعادة تأهيل جميع الموانئ.

وأضاف «توفيق» أن اتحاد الصناعات يتبنى ملف دراسة المشكلات التى تواجهها الشركات الإيطالية العاملة فى مصر والمساهمة فى حلّها، والتى بالفعل قد تم بالتعاون مع الأطراف المعنية فى الدولة حل العديد منها، مع الإشارة إلى القيام بتحديث هذا الملف بشكل ربع سنوى، للوقوف على كل المستجدات الإجرائية والتشريعية ذات الصلة بالصناعة والاستثمار، إذ يأخذ جميع تلك النقاط بعين الاعتبار فيما يرفعه إلى الحكومة ضمن أجندة الإصلاحات المقدمة.

وشدد «بوتشا» على متانة العلاقات التاريخية القوية بين البلدين وعلى الحرص لتحقيق التكامل فيما بينهما، مهما واجهتهما من تحديات أو معوقات، مشيرًا إلى أنه بفضل البرامج الأوروبية التى يشارك فيها اتحاد كونفيدراليات الشركات المتوسطية، فإن الجانب المصرى يعتبر إيطاليا منصة له للدخول إلى دول أوروبا.