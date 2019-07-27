شكرا لقرائتكم خبر عن «القاهرة» تواجه المتعدين على أراضى الدولة وتسترد 10 آلاف متر بـ«النزهة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أنه لا رجعة عن ترسيخ هيبة الدولة وإعادة الانضباط وتطبيق القانون بكل حزم ضد المخالفين والمتعدين على أراضى أملاك الدولة أو معتادى البناء عشوائيًا بدون ترخيص، مهما كان موقعهم، وذلك حفاظًا على المواطنين وأرواحهم فى المقام الأول وعدم استفادة المخالف من مخالفته، معلنًا أن أجهزة المحافظة ملتزمة باستمرار بإزالة المبانى المخالفة فى كل أحياء القاهرة دون استثناء.

ووجّه «عبدالعال» رؤساء الأحياء بأن يتم العمل على ملف الإزالات على مدار 24 ساعة، وأن تتواصل أعمال الحصر لجميع العقارات المخالفة بنطاق كل حى، حيث تمثل ضغطًا كبيرًا على شبكات المياه والصرف الصحى، وتهدد أرواح المواطنين، مشددًا على استمرار شن الحملات اليومية لرفع الإشغالات والتعدى على الأرصفة والتصدى لجميع الظواهر السلبية، من خلال رصد وتعقُّب كل مَن تسول له نفسه مخالفة القانون بهدف إعادة العاصمة إلى مظهرها الحضارى.

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ونجحت أجهزة حى النزهة من خلال حملاتها اليومية، باستخدام لوادر ومُعَدّات الحى، بالتنسيق مع شرطة المرافق، فى إزالة فورية لدور مخالف بدون ترخيص بالعقار 5 بشارع محمد السباعى بالنزهة الجديدة، كما نفذ الحى حملة لاسترداد أرض من أملاك الدولة بمساحة 10000 م2 بنطاق الحى، وتمت على الفور إزالة التعديات عليها وتطهيرها، والتحفظ عليها، ووضع اللوحات الدالة على ملكيتها لتأمينها لحين استغلالها الاستغلال الأمثل فى الخدمات العامة.

وتمكن حى مصر الجديدة من تشميع شقتين بالعقار 134 بشارع الميرغنى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية لوقف أعمال إنشائية داخلية كان أصحابها قد شرعوا فى بنائها بالمخالفة دون ترخيص، وفى المنطقة الشرقية، نفذ حى المطرية 5 قرارات إزالة لأسوار ومبانٍ تابعة للآثار بشارع الفحامات بعرب الحصن، وبالمثل قامت أجهزة حى المرج بوقف أعمال عدد من مخالفات البناء فى المهد، وتم سحب خلاطة أثناء الشروع فى بناء مخالف بشارع إبراهيم الدسوقى وشارع الفريد بالمرج الغربية، كما تم تنفيذ إزالة بالدور الأرضى لعقار مخالف بشارع عبدالشهيد، وبنطاق الحى تم إيقاف أعمال مبانٍ ومصادرة أخشاب ومُعَدّات البناء بأرض المصنع خلف هايبر موسى.

وفى المنطقة الجنوبية، كثفت الأحياء حملاتها لإزالة التعديات والمخالفات البنائية لإعادة الانضباط، حيث نجحت أجهزة حى البساتين فى إيقاف أعمال المبانى المخالفة فى المهد بعقارات منتشرة بشوارع 264 و294 و308 و261 و500 بالمعادى الجديدة، كما تم إيقاف أعمال مخالفة وتحويل «سكنى» إلى «تجارى» بمناطق الشطر العاشر بزهراء المعادى، والقطعة 1/7 بتقسيم اللاسلكى، والقطعة 60/70 المجاورة السادسة بالمعراج العلوى، وكذلك بعقارات داخل تقسيم الأموال العامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، ومصادرة كمية من الأخشاب ومواد البناء وبعض المُعَدّات وإيداعها مخازن الحى.

وفى حى حلوان، تم شن حملات مكثفة لرفع الإشغالات والتعديات ووقف المخالفات البنائية بميدان محطة حلوان والشوارع المحيطة وشارعى حيدر وزكى وموقف 15 مايو، وتم تحرير المحاضر اللازمة، ووضع المضبوطات بمخازن الحى، كما تمكنت أجهزة حى المقطم من مواصلة حملاتها على مدار اليوم صباحًا ومساء لرفع الإشغالات وإعادة الانضباط إلى معظم ميادين وشوارع الحى الرئيسية، وبالأخص شارع الياسمين، حيث شهد تنفيذ إزالة فورية فى المهد لمخالفة بنائية.