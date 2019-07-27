شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مجلة "7 راكب" أفضل مشروع تخرج فى شعبة الصحافة بإعلام عين شمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصلت مجلة 7 راكب، مشروع تخرج شعبة الصحافة، بقسم علوم الاتصال والإعلام، بكلية الآداب بجامعة عين شمس، على المركز الأول على مستوى مشروعات تخرج الشعبة كأفضل مجلة لدفعة 2019، كما حصلت المجلة على 27 جائزة فردية عن عدد من الموضوعات التى تناولتها المجلة، تحت رعاية الدكتورة هبة شاهين رئيس القسم ، والدكتورة سوزان القلينى عميدة الكلية.

وتدور فكرة المجلة التى أشرفت عليها الدكتورة سارة جميل، رئيس تحرير 7 راكب، حول سبعة ركاب يمثلون فئات المجتمع المختلفة، بالإضافة إلى قائد السيارة التى جمعت بينهم جميعًا، واختار طلاب المجلة الـ 35، أسماء غير تقليدية للأبواب.

بدأت المجلة بباب تحت عنوان "الأسطى"، وهو الخاص بالموضوعات السياسية، أما باب "الكسيب" وهو الخاص بالموضوعات الإقتصادية والمشروعات التنموية التى تشهدها مصر حاليًا، وباب "الخواجة" الذى تناول الموضوعات السياحية، وجاء باب "الهانم" ليجمع بين الموضوعات التي تخص المرأة والمجتمع، وتضمن باب "الأفندى" الموضوعات الخاصة بالدين والتعليم، أما باب "الحكيم" فتناول الموضوعات التي تخص كل من الصحة والبيئة، وفى باب "الحريف" الذى تناول الموضوعات الرياضية، وأخيرًا باب "الفنان" والذى ضم موضوعات الفن والثقافة.

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