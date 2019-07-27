شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. جمارك مطار سوهاج تضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البيطرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت جمارك مطار سوهاج الدولي، برئاسة عمر أحمد سليمان مدير الجمرك، من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البيطرية بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة إير كايرو رقم 214 القادمة من عمان إشتبه، عمر أحمد سليمان، مدير الجمرك فى الراكب م . ع . ف أردني الجنسيه، وبسؤاله عما إذا كان بحيازته أي بضائع أجنبيه تستحق سداد رسوم وضرائب جمركية فأجاب بالنفي.

وتم تمرير أمتعة الراكب على جهاز الفحص بأشعة xray بمعرفة احمد السمنجي مأمور الفحص تحت اشراف حسن ابوكريشه مدير إدارة الفحص فتلاحظ وجود أجسام معتمه ذات كثافات أكدت الإشتباه.

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وبفتح الطرود تبين وجود 1000 أمبول للتطعيم البيطرى محظور استيرادها مخفاة بين طيات الملابس، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 350 ألف جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 7 لسنة 2019 والعرض على النيابه العامه بجرجا.