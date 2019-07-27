شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شروط الالتحاق ببرنامج التكنولوجيا الحيوية التطبيقية بعلوم عين شمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت كلية العلوم بجامعة عين شمس، عن شروط الالتحاق ببرنامج التكنولوجيا الحيوية التطبيقية، للعام الجامعى 2019 – 2020، وجاءت كما يلى:

- يقبل البرنامج الطلاب المرشحين من مكتب التنسيق على الكلية أو الكليات المناظرة (وفقا للحد الأدنى لقطاع كليات العلوم) من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وما يعادلها (شعبة علمي علوم).

- يتم المفاضلة بين المتقدمين للقيد بالبرنامج على أساس المجموع الكلي للثانوية العامة بالاضافة إلى درجة اللغة الإنجليزية.

- هناك معايير اختيار أخرى يحددها مجلس القسم مثل الدرجة الأعلى في مادة الأحياء.

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- يقبل البرنامج الحاصلين على درجة البكالوريوس بتقدير عام جيد على الأقل من كليات العلوم أو الكليات العملية الأخرى للدراسة بالكلية والحصول على مؤهل جامعى آخر بشرط التفرغ.

- للحصول على درجة البكالوريوس في ذلك التخصص لابد أن يجتاز الطالب 138 ساعة معتمدة خلال 8 فصول دراسية، طبقا للمتطلبات التي تعرضها اللائحة الداخلية.

- مدة الدراسة أربع سنوات جامعية (8 فصول دراسية).

- يكون مسمى درجة المنح العلمية لخريج هذا البرنامج هي: درجة البكالوريوس في العلوم تخصص (التكنولوجيا الحيوية التطبيقية) بنظام الساعات المعتمدة.