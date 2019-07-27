شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم السبت 27/7/2019 فى مصر والدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربي اليوم السبت ، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد ، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة أغلبها شمالية غربية تنشط على السواحل الشرقية وجنوب البلاد، وتنشط على جنوب سيناء والبحر الأحمر وخليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس فى الأردن نهاراً يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة، لتصبح أقل من معدلاتها بقليل.

ويسود طقس صيفي معتدل في أغلب مناطق المملكة وحاراً نسبياً في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

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وفي خليج العقبة:

- الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 26 درجة مئوية.



ليلاً ليلاً يكون الطقس لطيفاً ورطباً بوجهٍ عام يميل للبرودة أثناء الليل المتأخر وفي الصباح الباكر، مع ظهور السُحب المنخفضة في أجزاء من شمال ووسط المملكة بعد منتصف الليل.

وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السُرعة.