جوزيبى كونتى: مصر حليف استيراتيجى مهم لإيطاليا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس الحكومة الإيطالية ،جوزيبى كونتى ، إن "مصر حليف مهم لإيطاليا"، وذلك خلال المؤتمر الثالث عشر لسفراء إيطاليا ، الذى تم تنظيمه فىفارنسينايومى 24 و 26 يوليو تحت شعار "السياسة الخارجية الإيطالية 2030 بين الاستمرارية و التغيير".

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