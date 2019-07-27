"لو اتشتمت على السوشيال ميديا".. اعرف 5 خطوات لتحرير محضر سب وقذف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتساءل الكثير من المواطنين، عن إجراءات عمل محضر سب وقذف على مواقع التواصل الاجتماعى، و"الخليج 365" يوضح الإجراءات التى يجب إتباعها لتحرير تلك المحاضر. 1- الاتصال بالإدارة العامة للمعلومات والتوثيق - وزارة الداخلية على الرقم: 0227921490. Advertisements 2- طلب التحويل على ضابط الاتصال وشرح المشكلة. 3- الذهاب إلى وزارة الداخلية " المبنى الجديد - التجمع الخامس"، أو إلى مديرية الأمن الأقرب إليك والبحث عن إدارة مباحث الإنترنت. 4- يتم عمل محضر "بالإسكرين شوت للبوست أو الكومنت"، الذى تسبب فى الإساءة إليك، أو التبليغ باسم الجروب، وأكونت الشخص الذى أساء إليك، أيا كانت طرق الإساءة وبجميع أشكالها. 5- خلال 48 ساعة يتم تحديد كل الشخصيات عن طريق الـIP Address.

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