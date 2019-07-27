شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. بداية الأسبوع الأخير فى تلقى رغبات تعويضات أهالى النوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد محافظة أسوان اليوم السبت، انطلاق الأسبوع الأخير فى تلقى طلبات تعويضات أهالى النوبة المتضررين من بناء السد العالى وبناء وتعلية خزان أسوان ممن لم يسبق لهم التعويض قبل ذلك، والبالغ إجمالى أعدادهم 11 ألفاً و716 مستحقاً.

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قال أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، لـ"الخليج 365"، إن باب تلقى رغبات التعويض ممتد حتى يوم 31 يوليو الجارى، موضحاً بأنه تم تحديد مدة التظلمات الخاصة بتعويضات النوبة بـ10 أيام، عقب إغلاق باب قبول رغبات التعويض.

وأشار المحافظ، إلى أن هذه اللجان تعمل على تلقى رغبات تعويض أبناء النوبة ممن لم يسبق تعويضهم قبل ذلك، من متضررى بناء وتعلية خزان أسوان فى الفترة من 1902 وحتى 1933 وستكون الرغبات بتقنين الأراضى المقام عليها مساكنهم وتمليكها لهم مجاناً بإجمالى 3851 مستحقًا موزعين على 15 منطقة بمدينة أسوان، ومن متضررى إنشاء السد العالى الذين سيحصلون على تعويضات سكنية بإجمالى 3107 مستحقين حسب رغبة المستحق سواء داخل المحافظة أو بمحافظات أخرى أو بتعويض مالى بواقع 225 ألفًا عن المسكن.