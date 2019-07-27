شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شروط التقدم لحجز 106 وحدات سكنية لمنخفضى الدخل بالأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت محافظة الأقصر، أنه بالتعاون مع صندوق التمويل العقارى، تقرر فتح باب الحجز لـ106 وحدات سكنية بمدينة الزينية مكونة من غرفتين وصالة بمساحة 63 م2 (نصف تشطيب) مدعومة من الصندوق للمواطنين منخفضى الدخل، وذلك حتى يوم 4 أغسطس المقبل.



وفيما يلى يرصد ”الخليج 365” فى معلومات للقراء تفاصيل وشروط التقدم للحصول على تلك الوحدات السكنية الجديدة بمدينة الزينية:-

1. تقدم الطلبات من المواطنين على النموذج المرفق طبقا للشروط المعلن عنها المرفقة.

2. على المتقدم سداد مبلغ 9000 جنيه كمقدم للحجز وترد فى حالة عدم تخصيص الوحدة، بالإضافة لمبلغ 125 جنيها مصاريف استعلام لا ترد، وذلك فى حساب الصندوق بالبنك المركزى 9/450/82261/9 من خلال فرع بنك التعمير والإسكان بالأقصر.

3. تقديم الأوراق بعد استيفائها طبقًا للشروط المعلنة على العنوان التالى (ديوان عام محافظة الأقصر ـ الإدارة العامة لمركز المعلومات ـ اللجنة المشكلة بالقرار رقم 329 لسنة 2019) اعتبارا من 4/8/2019 حتى 25/8/2019.

4. يشمل أسلوب التقديم ملء النموذج المرفق بخط واضح ويرسل مع المستندات المطلوبة، وأصل إيصالات سداد مقدم الحجز ومصاريف الاستعلام بداخل مظروف مغلق، وذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول إلى محافظة الأقصر.

5. لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية.

6. عدم امتلاك الزوج أو الزوجة أو الأبناء القصر أى وحدة سكنية وألا يكونوا قد سبق لهم الحصول على وحدة سكنية أو قرض تعاونى أو قطعة أرض سواء كانت فى حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل للغير.

7. يقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز وفى حالة المخالفة يكون مسؤولا جنائيًا ومدنيًا، ويعاقب طبقا لأحكام قانون التمويل العقارى وقانوان الإسكان الاجتماعى ويحق للصندوق إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائى واتخاذ كل الإجراءات القانونية لحفظ حقه، مع تطبيق قانون التمويل العقارى وتعديلاته.

8. يجب أن يكون المتقدم للحجز من أبناء المحافظة والمرتبط بها عملا وإقامة أو من المقيمين بها أو من العاملين بها.

9. تكون الأولوية لمواطنى مدينة ومركز الزينية حيث سيعتد فى هذا الشأن بالعنوان المدون فى بطاقة الرقم القومى.

10. المستندات المطلوبة تشمل صورة من بطاقة الرقم القومى للمتقدم وزوجته (سارية).

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11. يتم تقديم صورة شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافى الدخل الشهرى أو السنوى للزوج والزوجة أو أى مستندات أخرى يراها العميل توضح دخله وتعزز أو تضيف للدخل.

12. بالنسبة لأصحاب المهن الحرة: شهادة من محاسب قانونى تبين صافى الدخل الشهرى أو السنوى، صورة من السجل التجارى والبطاقة الضريبية لأصحاب المشروعات الصغيرة( محل ـ ورشة ـ ...)- شهادة التأمينات الاجتماعية (تكون التأمينات سارية ـ ومبين بها التأمين).

13. تقديم صورة الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة (صورة من وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة وشهادات ميلاد الأبناء رقم قومى مميكنة)ز

14. تقديم إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالى.

15. فى حالة وجود إعاقة تقديم مستند دال على درجة الإعاقة.

16. يتم سداد مقدم الحجز مبلغ (9000 جنيه) ترد فى حالة عدم التخصيص + (125 جنيها مصاريف استعلام لا ترد)، فى حساب الصندوق بالبنك المركزى 9/450/82261/9 من خلال فرع بنك التعمير والإسكان بالأقصر.

17. يتم سداد مبلغ يعادل 5% من قيمة الوحدة كوديعة صيانة عند التعاقد.

18. يتم سداد باقى مقدم ثمن الوحدة ويبدأ من 15% من قيمتها خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ إخطار المتقدم بتخصيص وحدة له وفى حالة عدم قيام المستحقين بالسداد فى المدة المحددة من الإخطار يتم إلغاء الحجز.

19. يتم التخصيص طبقًا لعدد الوحدات المتاحة وسيتم مراعاة تخصيص نسبة 5% من الوحدات لذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة بشرط انطباق الشروط عليهم وتقديم المستند الدال على درجة الإعاقة.

20. القسط الشهرى يبدأ من 250 جنيها (حد أدنى) بزيادة سنوية 7% بحد أدنى، وذلك لمدة 20 عاما يتم حسابه طبقا لتكلفة الوحدة ودخل المواطن.

21. يقدم صندوق التمويل العقارى دعماً نقدياً يصل إلى 25000 جنيه مصرى طبقا للدخل.

22. يقدم البنك المركزى خلال البنوك المشاركة تمويلا للوحدة بأسعار عائد منخفضة ( تحسب على أساس منخفض) وتبلغ من 5% إلى 7% طبقا للدخل ولا يتم تغييرها طوال فترة التمويل.

23. تطبق الشروط والأحكام علما بأنه لن يلتفت إلى أية مستندات ترد غير مستوفية أو بعد موعد التقديم.