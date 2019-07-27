شكرا لقرائتكم خبر عن بعد هجومه على السبسى.. رئيس حكومة تونس يمنع وجدى غنيم من دخول البلاد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن يوسف الشاهد، رئيس حكومة تونس، منع وجدى غنيم من دخول تونس مرة أخرى، وذلك ردًا على ما نشره حول الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي.
وقال المتحدث بإسم الحكومة التونسية إياد الدهمانى فى تصريحات لوكالة تونس للأنباء، أن رئيس الحكومة يعتبر ما صدر عن غنيم سلوك متطرف وعنيف هدفه الإساءة لا إلى الرئيس الراحل فقط، بل الإساءة للدولة التونسية ولكافة الشعب لتونسي"، حسب تعبيره.
وكان غنيم قد تهجم بشدة أمس الخميس في تدوينة له على صفحته بموقع فيسبوك.قال فيها "عاش حياته محاربا لشرع الله وشريعته".
وأثار غنيم جدلًا واسعًا فى الشارع التونسى، حين ذهب هناك فى أحداث 2011.
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