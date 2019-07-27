شكرا لقرائتكم خبر عن رؤساء وقادة أفارقة بمنتدى ريادة الأعمال فى نيجيريا: تمكين الشباب يصنع مستقبل القارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك بول كوجامى، رئيس جمهورية رواندا، وماكى سال، رئيس السنغال، فى منتدى ريادة الأعمال الذى بدأت فعالياته اليوم الجمعة، وتنظمه مؤسسة "تونى إلومولو" فى العاصمة النيجيرية، أبوجا، بحضور حشد كبير من كبار الشخصيات الدولية والاقتصادية.

وأكد المشاركون فى أعمال المنتدى، على أهمية منح الفرص الكاملة للشباب لإقامة مشروعات ودعم مفهوم ريادة الأعمال، بما يعمل على دفع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى إقالة أفريقيا واستغلال الثروات والطاقات، بما يحد من التطرف والهجرة إلى أوروبا.

وقال تونى إلومولو، رئيس مجلس إدارة البنك المتحد الأفريقى، إن مستقبل قارة أفريقيا بالفعل فى تمكين الشباب وتعزيز مفهوم ريادة الأعمال، لافتا إلى أن رواد الأعمال الحاضرين لأعمال المنتدى، على قدر جيد من التعليم والتواصل الاجتماعى، وعلى الشباب أن يبادر فى الابتكار والعمل وعلى الحكومات دعم هذا الشباب لأنه المستقبل.

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وأضاف تونى إلومولو، خلال كلمته أمام المنتدى، أن التطرف هو نتاج الفقر والبطالة، وهو خطر يواجه أى فرد وفى كل مكان، مؤكدا أن هذا الحدث السنوى لريادة الأعمال وتمكين شباب رواد الأعمال، نجح فى جمع الشباب أصحاب المشروعات الناشئة وصناع قرار وصياغة شراكات بين أصحاب المشروعات، بما يدعم النهوض بتمكين ريادة الأعمال فى قارة أفريقيا.

وحضر المنتدى مذيع CNN الشهير، فريد زكريا، وبنديكيت أوراما، رئيس بنك الاستيراد والتصدير الأفريقى، وحشد كبير من رواد الأعمال والمسؤولين من مختلف أنحاء القارة الأفريقية.











