شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تبدأ اليوم حجز تذاكر قطارات يوم 10 أغسطس قبل عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ هيئة السكة الحديد، اليوم السبت، حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى المدرجة بجداول التشغيل اليومية التى ستتحرك يوم 10 أغسطس الموافق 9 ذو الحجة، حيث يتم طرح التذاكر للحجز قبل يوم السفر بـ14 يومًا.

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كما تطرح هيئة السكة الحديد الأحد مقاعد القطارات التى ستتحرك يوم 10 أغسطس الموافق 10 ذو الحجة، لتبدأ بعد ذلك ذروة السفر للعائدين من الصعيد للقاهرة عقب عيد الأضحى.

كما قررت هيئة السكة الحديد قصر الحجز لخطوط الصعيد بالنسبة لرحلات الذهاب على محطات الإصدار فقط، بحيث يتم الحجز لاستقلال القطار من المحطة نفسها التى سيستقله منها، وتخصيص 70% من مقاعد القطارات المكيفة للحجز من محطات القاهرة والجيزة وسيدى جابر والإسكندرية، مع توزيع باقى مقاعد القطارات المكيفة على باقى المحطات الرئيسية، على أن يستمر العمل بهذه التعليمات حتى عيد الأضحى.