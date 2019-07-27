شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تحتاج معرفته عن تنسيق الشهادات العربية والأجنبية لعام 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسئلة كثيرة تدور فى ذهن الطلاب وأولياء الأمور حول تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية الذى انطلق الأربعاء بمكتب التنسيق، وزارة التعليم العالى أعدت إجابات نموذجية لهذه الأسئلة المهمة.

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(www.tansik.egypt.gov.eg)

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أولاً) الشهادات المعادلة العربية:-هى شهادة انتهاء مرحلة الثانوية العامة بأحد البلدان العربيةما أماكن صرف أوراق التقدم وآلية تسجيل الرغبات؟تم الإعلان عن بدء مرحلة صرف وقبول أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية بمقر مكتب التنسيق بالقاهرة وفرعيه بمدينتى الإسكندرية وأسيوط، وبعد قيام الطالب بصرف الأوراق، يجب عليه تسجيل رغباته، وأيضًا المواد التى درسها، والدرجات الحاصل عليها، وذلك على موقع التنسيق الإلكترونىبواسطة الرقم السرى الذى تم صرفه للطالب مع الأوراقهل يتم إرفاق ما تم تسجيله على الإنترنت بالأوراق المقدمة لمكتب التنسيق؟يجب على الطالب طباعة رغباته والمواد التى درسها، والتى قام بتسجيلها على الموقع وورقة البيانات الأساسية، وإرفاقها مع باقى الأوراق بالمظروف وأصول الشهادات، والذهاب مرة أخرى إلى مكتب التنسيق، وذلك طبقًا للمواعيد التى يحددها المكتب ويعلن عنها، مع ضرورة أن تكون جميع الشهادات أصلية وموثقة ومعتمدة من الجهات المعنيةما الخطوات المتبعة بعد تسليم الطالب ملفه؟سيتم استلام الملفات بعد فحصها مبدئيًّا بواسطة لجان الاستلام، وسيتم إعطاء كل طالب إيصال استلام، وهذا الإيصال ما هو إلا مجرد مستند يثبت فقط أن الطالب قد سلم أوراقه للمكتب، ويمكن أن يتم استدعاؤه لاستيفاء بعض التصديقات أو المستندات أو أى متطلبات أخرى تتعلق بقبول الشهادة، وفى حالة عدم قيام الطالب بذلك سيتم إيقاف ترشيحه وحذف اسمه من قوائم المتقدمينما موقف الطلاب الذين تأخروا عن مواعيد التقديم؟يتم ترشيحهم للكليات والمعاهد التى بها أماكن متبقية للشهادة الحاصلين عليها فقط، وبشرط استيفائهم الحد الأدنى المطلوب لهذه الكليات والمعاهدكيف يتم سحب بطاقة القدرات لطلاب الشهادات المعادلة العربية؟ وما هى الأوراق المطلوبة؟على الطالب الذى يرغب فى أداء هذه الاختبارات التقدم للكلية مباشرة ومعه (البطاقة الشخصية أو جواز السفر، وصورة من شهادة النجاح، وعدد 2 صورة شخصية، والرسوم المقررة التى تحددها الكلية)، حيث إن هذه الاختبارات تعقد مركزيًّا بكليات جامعة حلوان، والتربية النوعية بجامعة القاهرة، ويتم شغل الأماكن المخصصة لهذه الكليات بأسبقية المجموع الكلى للدرجات من بين الطلاب الناجحين فى اختبارات القدرات، وعلى الطلاب تسجيل هذه الكليات ضمن رغباتهم، حيث يتم ترشيحهم لهذه الكليات من خلال ما يسجلونه برغباتهمما شروط القبول للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المعادلة من الدول العربية؟يشترط لقبول أوراق الطلاب تقديم المستند الذى يفيد الإقامة الشرعية للطالب فى البلد الحاصل منها على شهادة الثانوية أثناء فترة الدراسة فى المدة التى تمنح الشهادة على أساسهاثانياً) الشهادات المعادلة الأجنبية:

ما أماكن صرف أوراق التقدم وآلية تسجيل الرغبات؟

يتم الإعلان من خلال بيان صحفى عن بدء مرحلة صرف وقبول أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة الأجنبية بمقر مكتب التنسيق بالقاهرة وفرعيه بمدينتى الإسكندرية وأسيوط، وتجرى عملية تنسيق هؤلاء الطلاب على النحو التالي:-

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- يتم صرف ملف الأوراق من مكتب التنسيق.

- يقوم الطالب بتسجيل بياناته الأساسية ودرجاته ورغباته على موقع التنسيق الإلكتروني.

- يقوم الطالب بطباعة ما قام بتسجيله.

- يجهز الطالب أوراقه وشهاداته الأصلية بعد تصديقها، ثم يحضر إلى مكتب التنسيق لتقديم ملف أوراقه، بشرط أن تكون أصلية وموثقة ومعتمدة من الجهات المعنية.

هناك بعض الشهادات التى يتأخر إعلان نتائجها، مثل: شهادة الثانوية الإنجليزية I.G.C.S.E..

نعم. يراعى مكتب التنسيق حالة هؤلاء الطلاب، ويمنحهم الفرصة الكاملة والوقت الكافى لتوثيق شهاداتهم وتقديمها له.

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هل يمكن لطلاب الشهادات المعادلة الأجنبية أداء اختبارات القدرات خلال الفترة المحددة لطلاب الثانوية العامة المصرية؟لا. حيث يخصص لهم مرحلة خاصة بهم، وتم الإعلان عنها على موقع الوزارةما الأوراق المطلوبة من الطلاب الحاصلين على الشهادات الأجنبية من الخارج للالتحاق بالجامعات والمعاهد المصرية؟شهادة النجاح الأصلية مستوفاة جميع التصديقاتشهادة الميلاد المصريةالمستند الذى يفيد الإقامة الشرعية (قانونية وفعلية) للطالب وولى أمره فى البلد الحاصل منه الطالب على شهادته الثانوية خارج مصربالنسبة لجميع الطلاب الحاصلين على شهادات أجنبية، عليهم تقديم تسلسل دراسى كامل يفيد إتمام الطالب اثنتى عشرة سنة دراسية بنجاح، وهذا بالإضافة إلى الأوراق والنماذج التى سيتم صرفها لكل طالب من خلال مكتب التنسيق، حيث يقوم الطالب بتحريرها وإعادة تقديمها داخل المظروفمتى يسمح للطلاب بإرسال نتائجهم فى امتحانات السات إلى موقع التنسيق؟سيتم السماح للطلاب الحاصلين على شهادة الدبلومة الأمريكية بإرسال نتائجهم فى امتحانات السات من موقع الكولدج بورد إلى موقع التنسيق الإلكترونى على كود رقم 7437 بكلية الهندسة جامعة القاهرة فى الفترة التى يعلنها المكتب من خلال موقع التنسيق الإلكترونى والبيان الإعلامى الذى سيصدر فى حينه