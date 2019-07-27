الجريمة في أسبوع.. لاعبا الأهلي والزمالك داخل قسم شرطة و4 جرائم قتل واغتصاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
شهد الأسبوع الماضي جرائم شغلت الرأي العام، تقشعر لها الأبدان، لكن أسباب ارتكاب تلك الجرائم كان مختلفاً ما بين ذبح شخص لوالده في السيدة زينب، ومفاجآت جديدة في واقعة "فتاة العياط" واغتصاب فتاة معاقة على يد شابين داخل مشتل بالجيزة وكشف لغز مقتل لواء بالمعاش داخل استراحته بفيصل، واعتماد وزير الداخلية حركة التنقلات العامة لضباط الشرطة.
وتحمل السطور التالية أبرز تلك الجرائم التي رصدها الخليج 365 خلال أسبوع..
اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية حركة التنقلات العامة لضباط الشرطة فى إطار تطوير آليات العمل الشرطي لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة وكافة صور وأشكال الجريمة.
ظن الجميع أن قضية الساعة والمعروفة إعلاميا بـ"فتاة العياط" قد أغلقت بعد اعترافات ذات الـ16 سنة بقتلها المجني عليه دفاعا عن الشرف، إلا أن تقرير المعمل الجنائي المبدئي الذي تسلمته الجهات المختصة منذ قرابة ساعة واحدة حمل مفاجآت عدة.
كشفت الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن مصير الفتاة المعاقة ذهنيا التي تعرضت لاعتداء جنسي على يد شابين داخل مشتل بشارع البحر الأعظم.
نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة أمن المنوفية في كشف غموض مقتل أحد الأشخاص بالمنوفية وضبط مرتكبي الواقعة.
ذبح مسجل خطر والده بسبب خلافات عائلية بينهما في منطقة السيدة زينب.
جثة مهشمة الرأس وسط بركة من الدماء داخل حجرة ضيقة ملحقة بشركة بلاستيك في شارع سيد كرم المتفرع من المنشية بمنطقة فيصل، شكلت لغزا حيّر رجال المباحث بقسم شرطة الهرم، حتى تكشفت أسرارها بتحديد هوية الجاني وضبطه.
حصل "الخليج 365" على مجموعة صور خاصة بشقة لاعب النادي الأهلي السابق شادي محمد، وذلك بعد السطو عليها وسرقة محتوياتها.
أمرت نيابة الهرم برئاسة المستشار شريف توفيق المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، بحبس لاعب نادي الزمالك السابق عمرو فهيم ٤ أيام على ذمة التحقيقات.
إطلاق نيران عشوائي بميدان أحمد حلمي
تمكنت قوات الأمن من ضبط شاب بعد قيامه بإطلاق النيران بشكل عشوائي بمحيط ميدان أحمد حلمي.
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