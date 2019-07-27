محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
أعلنت إدارة المعارض بوكالة الأهرام للإعلان، أن ما حدث مساء أمس الجمعة، مشاجرة بين شركتين من الشركات المشاركة بالمعرض، وهما شركة إيدج القابضة وشركة نيكست هوم.
وأوضحت إدارة المعارض، في بيان، اليوم السبت، أن سبب المشاجرة التكالب على العملاء بعيدا عن الانضباط والسلوك الحضاري.
وأضافت أن إدارة المعرض أغلقت جناحي الشركتين، وحررت محضرا بالواقعة في قسم الشرطة، مؤكدًا استئناف العمل في المعرض اليوم في مواعيده الرسمية وفق البرنامج المحدد سلفا مع احتفاظ وكالة الأهرام للإعلان بجميع الحقوق القانونية تجاه المتسبب في الخطأ.
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كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من الأهرام على "خناقة" المعرض العقاري (بيان رسمي) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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