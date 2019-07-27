مصر | "الموسيقى" تتسبب في اشتباكات دامية بين شركتين بأحد المعارض (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الموسيقى" تتسبب في اشتباكات دامية بين شركتين بأحد المعارض (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد معرض عقاري مقام بمدينة نصر، مشاجرة ضخمة بين شركتين مشاركتين في المعرض، بسبب خلاف موظفي التسويق في الشركتين على عميل.

وأكد مصدر أمني في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن مشادة بين موظفي البيع في الشركتين بسبب صوت الموسيقى العالي والخلاف على أحد العملاء، تطورت إلى سب ثم إلى الضرب، موضحًا أن المشاجرة نتج عنها تحطيم أجنحة المعرض.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة تحت إشراف اللواء محمد منصور مدير الأمن، من السيطرة على المشاجرة التي نشبت بين عدد من العاملين داخل المعرض.