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درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

 

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة أغلبها شمالية غربية تنشط على السواحل الشرقية وجنوب البلاد، وتنشط على جنوب سيناء والبحر الأحمر وخليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية

 

وعن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على محافظات ومدن مصر 

الصغرى العظمى 

القاهرة 25 36 

شبين الكوم 24 35 

طنطا 24 35 

دمنهور 25 33 

الإسكندرية 25 31 

بلطيم 26 31 

مطروح 24 32 

السلوم 22 32 

سيوة 24 40 

بورسعيد 25 32 

دمياط 24 31 

الزقازيق 24 37 

الإسماعيلية 23 37 

السويس 25 37 

العريش 23 33 

رفح 23 32 

رأس سدر 25 36 

نخل 20 36 

نويبع 30 37 

طابا 28 36 

كاترين 19 33 

الطور 27 35 

شرم الشيخ 30 39 

الغردقة 29 40 

مرسى علم 30 37 

الفيوم 23 37 

بني سويف 23 37 

المنيا 25 38 

أسيوط 24 38 

سوهاج 24 39 

قنا 26 40 

الأقصر 27 41 

أسوان 29 42 

أبوسمبل 25 40 

الوادى الجديد 25 42 

شلاتين 26 40 

أبو رماد 26 39 

حلايب 28 36 

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رأس حدربة 28 35

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية 

الصغرى العظمى 

مكة المكرمة 28 41 

المدينة 31 46 

الرياض 27 44 

المنامة 31 39 

أبوظبى 33 42 

الدوحة 30 42 

الكويت 32 47 

دمشق 17 37 

بيروت 27 31

عمان 18 32 

القدس 20 29 

غزة 24 31 

بغداد 27 44 

مسقط 30 35 

صنعاء 15 28 

الخرطوم 28 41 

طرابلس 28 34 

تونس 24 36 

الجزائر 21 29 

الرباط 16 24 

نواكشوط 23 28

 

وعن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من مدن وعواصم العالم 

الصغرى العظمى 

أنقرة 15 33 

إسطنبول 21 29 

إسلام آباد 24 31 

نيودلهى 26 31 

جاكرتا 23 33 

بكين 27 36 

كوالالمبور 25 32 

طوكيو 25 31 

أثينا 23 34 

روما 22 32 

باريس 16 27 

مدريد 17 30 

برلين 19 28 

لندن 15 25 

مونتريال 22 31 

موسكو 18 27 

نيويورك 21 29 

واشنطن 20 32

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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