أخبار × 24 ساعة.. "التموين" تبدأ الأوكازيون الصيفى لمدة شهر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. المشرف على التنسيق: المتخلفون عن المرحلة الأولى لا يلومون إلا أنفسهم "بعد قرار المد".. التنسيق يسدل الستار على المرحلة الأولى مساء اليوم.. سيد عطا: 143 ألفا و300 طالب سجلوا رغباتهم إلكترونيا.. ويؤكد: المتخلفون ليس لهم أماكن بالجامعات الحكومية.. ونتيجة التنسيق بحد أقصى الإثنين التعليم تعلن رابط معرفة نتيجة تظلمات طلاب الثانوية العامة "التعليم": معلم أولى ابتدائى ينتقل مع فصله للتدريس فى العام الدراسى الجديد التعليم تسمح لـ115 طالبا محجوب نتائجهم بسبب الغش الجماعى بدخول امتحان الدور الثانى للدبلومات الفنية.. مصادر: الشئون القانونية انتهت بعدم إدانتهم فى وقائع تطابق الإجابات.. وخطة لتأمين أسئلة الاختبارات "الرقابة الصحية" تعلن البدء فى استقبال طلبات تسجيل واعتماد الصيدليات الخاصة عجلة التأمين الصحى الشامل تتحرك للأمام.. هيئة الاعتماد والرقابة: الانتهاء من وضع معايير تسجيل الصيدليات الحرة كثالث دولة بالعالم فى تطبيقها.. وتسجيل 11 وحدة صحية.. و6 مستشفيات تقدمت بالتسجيل بالمنظومة "التموين" تبدأ اليوم الأوكازيون الصيفى لمدة شهر Advertisements حجاج الجمعيات الأهلية من الدقهلية والقليوبية يغادرون اليوم للأراضى المقدسة الخدمات الزراعية: خط ساخن لتلقى شكاوى الفلاحين ولجان متابعة لصرف الأسمدة الحجر الزراعى: ارتفاع صادرات الموالح والبطاطس لـ2.448 مليون طن الرى: توقعات بانخفاض إيراد النهر 5 مليار متر مكعب عن العام الماضى صكوك أضاحى الأوقاف تصل لـ26 مليون جنيه والقاهرة فى المقدمة الأوقاف: مصر تبنى صروحا معمارية ضخمة ومدينة "العلمين" أبرزها فيديو معلوماتى.. لو مسافر فى العيد.. مواعيد القطارات الإضافية وحجز التذاكر "حجز قطارات عيد الأضحى إلكترونيا".. رئيس السكة الحديد: طرح 20% من مقاعد القطارات المكيفة عبر الإنترنت.. واتخذنا كافة الإجراءات لمنع تسرب التذاكر للسوق السوداء.. وبيانات الركاب مسجلة.. وأى متهرب سيتم تغريمه

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