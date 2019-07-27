شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة الخطوط البريطانية تصل مطار القاهرة قادمة من لندن بعد توقفها لمدة أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت مطار القاهرة الدولي، منذ قليل، رحلة الخطوط البريطانية، قادمة من مطار لندن هيثرو، بعد توقف استمر أسبوعاً من قبل شركة الطيران لمراجعة بعض الإجراءات الخاصة بها فى مطارات العالم.

وكشفت مصادر مطلعة، بمطار القاهرة الدولي، إن رحلة الخطوط البريطانية رقم 155 من طراز بوينج دريملاينر 787، وصل علي متنها 200 راكباً، ومن المنتظر أن تعود إلى وجهتها فى صباح الغد.

كانت الخطوط البريطانية، علقت رحلاتها إلى القاهرة لمدة أسبوع، دون إخطار مسبق لسلطات مطار القاهرة، معتبره الأمر أنه لمراجعة الخطط الأمنية من قبل الأنظمة الخاصة بها، الأمر الذى استدعى السفير البريطانى لدى القاهرة، جيفري آدامز، للاعتذار لوزير الطيران المدنى، عن عدم إبلاغ السلطات المصرية قبل صدور قرار تعليق الرحلات الجوية إلى القاهرة، مؤكدا أن القرار لا يتعلق بالتدابير الأمنية للمطارات المصرية.