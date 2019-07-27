شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وصول 18 ألف حاج مصري إلى الأراضى المقدسة حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اللواء عمرو لطفي مساعد وزير الداخلية للشئون الإدارية الرئيس التنفيذي لبعثة الحج المصرية، وصول أعداد الحجاج المصريين في الأراضي المقدسة من البعثات الثلاث القرعة والتضامن والسياحة إلى 18ألف حاج حتى الآن .

وأكد الرئيس التنفيذي لبعثة الحج، على هامش جولته اليوم بفنادق حجاج القرعة بالمدينة المنورة، أن جميع أحوال الحجاج بخير ولا توجد أي شكاوى حتى الأن .

وأضاف الرئيس التنفيذي لبعثة الحج أن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وجه باتخاذ كافة التسهيلات والتيسيرات للحاج المصري منذ إعلان فوزه بحج القرعة وحتى عودته إلى أرض الوطن سالما غانما بعد قضائه فريضة الحج .

في السياق ذاته، حرص الرئيس التنفيذي لبعثة الحج المصرية، خلال جولته، على تفقد غرف الفنادق المخصصة لحجاج القرعة للتأكد مِن جودة الخدمة المقدمة للحجاج على نحو يليق بمكانة الحاج المصري ، فضلا عن متابعة مدى التزام هذه الفنادق بتقديم كافة التسهيلات لكافة أعضاء البعثة المصرية .

كما تحدث الرئيس التنفيذي لبعثة الحج المصرية مع عدد من الحجاج الذين أثنوا على حجم الجهود المبذولة من قبل وزارة الداخلية لمساعدتهم على أداء فريضتهم في سهولة ويسر، ووجه بتلبية مطلب أحد الحجاج بتوفير له غرفة مجهزة طبيا بما تتطلبه حالته الصحية .

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والتقى اللواء عمرو لطفي بعدد من ضباط وزارة الداخلية الذين يتولون الإشراف على تنظيم بعثة الحج هذا العام وأثنى على جهودهم وطالبهم ببذل المزيد مِن الجهود لخدمة الحاج المصري حتى يعود بسلامة الله تعالى إلى أرض الوطن.