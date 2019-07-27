شكرا لقرائتكم خبر عن أول صورة لانطلاق طائرة الخطوط البريطانية من مطار هيثرو إلى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر "الخليج 365 "أول صورة لرحلة الخطوط البريطانية، بعد انطلاقها من مطار هيثرو بلندن مساء اليوم الجمعة، في طريقها لمطار القاهرة، بعد توقف استمر أسبوعاً من قبل شركة الطيران لمراجعة بعض الإجراءات الخاصة بها فى مطارات العالم.

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وكشفت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، إن رحلة الخطوط البريطانية رقم 155 من طراز بوينج دريملاينر 787 ستصل القاهرة مساء اليوم، بحسب جدول تشغيلها بمبنى الركاب رقم 2 في مطار القاهرة على متنها 200 راكباً، ومن المنتظر أن تعود إلى وجهتها في صباح الغد.

كان شريف برسوم المدير الإقليمي للخطوط الجوية البريطانية ووكيل الشركة بالقاهرة، أكد عودة رحلات الخطوط البريطانية إلى القاهرة، مساء اليوم الجمعة، حسب جدول التشغيل الخاص بها في مطار القاهرة.

كانت الخطوط البريطانية، علقت رحلاتها إلى القاهرة لمدة أسبوع، دون إخطار مسبق لسلطات مطار القاهرة، معتبره الأمر أنه لمراجعة الخطط الأمنية من قبل الأنظمة الخاصة بها، الأمر الذى استدعى السفير البريطانى لدى القاهرة، جيفري آدامز، للاعتذار لوزير الطيران المدنى، عن عدم إبلاغ السلطات المصرية قبل صدور قرار تعليق الرحلات الجوية إلى القاهرة، مؤكدا أن القرار لا يتعلق بالتدابير الأمنية للمطارات المصرية.