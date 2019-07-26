شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة السياحة تكشف تفاصيل عمل بوابة العمرة غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تكشف د. رانيا المشاط، وزيرة السياحة، الأحد المقبل، تفاصيل عمل بوابة العمرة المصرية، التي وافق مجلس الوزراء خلال الأسبوع الماضي على إطلاقها، والتي من المقرر أن تكون الممر الشرعي لبرامج رحلات العمرة، والضامن لحقوق المعتمر والمراقب على تنفيذها وفقا للضوابط التي تحددها الدولة مع القطاع الخاص، وتعد البوابة هي الحل الذي طرحه القطاع لمواجهة الآثار التي نتجت عن تنفيذ السلطات السعودية تأشيرة العمرة الإلكترونية، ويتماشى مع توجهات الدولة المصرية في التحول إلى العصر الرقمي.

وفي سياق متصل يطلق وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أيضا الأحد، في جدة، أكبر حملة دعوية إرشادية تحت عنوان «الحج دعوةٌ ومنهج قويم 1440هـ»، التي تنفذها الوزارة لأول مرة، وتستمر الحملة حتى نهاية موسم الحج.

وتهدف الحملة إلى ترسيخ مقاصد الحج لدى ضيوف الرحمن، وتعظيم شعائر الله، والتَحذير من اتخاذ الحج ميدانًا لرفع شعارات طائفية أو سياسية، والتأكيد على ضرورة أن يكون الحج لله، والحث على مكارم الأخلاق في الحج، وعلى التعاون مع رجال الأمن في تحقيق أمن الحجاج، وبيان ما تقدمه المملكة من جهودٍ عظيمة في خدمة الحرمين وقاصديهما.

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وتستهدف الحملة إلقاء أكثر من 30 ألف خطبة، وأكثر من 20 ألف محاضرة، و١٠٠ ألف كلمة، و20 ندوة علميَّة، كما تستهدف بث مليوني رسالة نصيَّة توعويَّة (SMS)، ومشاركة مئات العلماء وطلبة العلم والدعاة الرسميين والمتعاونين إلى جانب مشاركة عشرات الداعيات المتعاونات بمشاركات تؤكِّد رسالة الحملة وأهدافها.

كما قرر وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، بالسماح بتمديد فترة بقاء الحجاج بالمدينة المنورة قبل موسم الحج حتى يوم 7 ذي الحجة بشكل نظامي وفق ضوابط محددة أهمها توفر عقد نقل خاص في المسار الإلكتروني لحجاج الخارج، وعلى من يرغب الاستفادة من ذلك التقدم لوكالة وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة بالمدينة المنورة عبر البريد الالكتروني .

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وعلى صعيد متصل تواصل غرفة عمليات متابعة رحلات الحج البري التي انطلقت مساء الخميس تسيير باقي الرحلات، فيما تتابع اللجان بالأراضي المقدسة بكافة المنافذ وصول ضيوف الرحمن وتسجيل البيانات وأماكن السكن والتأكد من التزام شركات السياحة بتنفيذ البرامج المتفق عليها مع ضيوف الرحمن.