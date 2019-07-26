شكرا لقرائتكم خبر عن «تضامن القليوبية»: ميكنة مكاتب التأهيل الاجتماعي على مستوى المحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مجدي حسن، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالقليوبية، بدء إجراءات ميكنة مكاتب التأهيل الاجتماعي بالقليوبية، وذلك في ضوء خطة الوزارة نحو ميكنة ورفع كفاءة مكاتب التأهيل الاجتماعي على مستوى الجمهورية.

وأشار «حسن» إلى أن القليوبية بها 9 مكاتب تأهيل اجتماعي على مستوى المراكز والمدن والأحياء تم مدها بالفعل بأجهزة كمبيوتر وتابلت وطابعات وسكانر وحبارات وتم التنسيق مع الوزارة والشركة المصرية للاتصالات للقيام بإجراءات التوصيلات لنشهد قريبا منظومة إلكترونية متكاملة تربط المكاتب والمديريات بالوزارة بما ينعكس على مستوى الخدمة المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في ضوء أحكام القانون ١٠ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية.

وأوضحت ريهام الشحات، مدير إدارة التأهيل بالمديرية، أنه سبق مرحلة تسليم الأجهزة للمكاتب لقاء بين وكيل الوزارة وممثلي جمعية التأهيل الاجتماعي بالقليوبية المسند لها مكاتب التأهيل (ممثل عن مجلس الإدارة والمدير التنفيذي وأمين العهدة) وتلا ذلك اجتماع آخر مع مديري مكاتب التأهيل ورؤساء أقسام التأهيل الاجتماعي بالإدارات الاجتماعية وذلك لتوضيح وشرح كافة الإجراءات في المرحلة المقبلة والرد على أي استفسارات.