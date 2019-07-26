شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحفيين»: عقد لجنة قيد المشتغلين عقب عيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار كشف الكاتب الصحفى خالد ميري، وكيل نقابة الصحفيين، أنه سيتم عقد لجنة القيد للمتقدمين للنقل من جدول تحت التمرين إلى جدول المشتغلين عقب عيد الأضحى المبارك. وأضاف «ميري»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أنه سيتم تحديد موعد انعقاد اللجنة في اجتماع مخصص لذلك عقب إجازة عيد الأضحى. كانت نقابة الصحفيين قد أغلقت باب تلقى أوراق الأعضاء للنقل لجدول المشتغلين الأسبوع الماضى.

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