شكرا لقرائتكم خبر عن «مهندسين أسوان» تنظم مؤتمرًا لدعم مهندس محكوم عليه بالإعدام في السعودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت نقابة المهندسين بأسوان مؤتمرا لدعم المهندس على أبوالقاسم عبدالوارث، المحكوم عليه بالإعدام في المملكة العربية السعودية، بحضور زوجة وأسرة المهندس، وذلك بعد أن ألقي القبض عليه أثناء تسلمه معدة رصف تم شحنها من مصر إلى السعودية لتسليمها لأحد الأشخاص وبتفتيشها تم العثور بداخلها على كمية كبيرة من الأقراص المخدرة تم إخفاؤها بطريقة سرية.

وقالت ابتسام سلامة، زوجة المهندس المحكوم عليه بالاعدام، إن القضية الآن تحت البحث والدراسة امام المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية بعد ان تم ارسال أوراق التحقيقات من مصر للمحكمة، والتي توجد بها كافة الادلة التي تثبت براءة زوجها بعد أن تم القبض على المتهمين الذين قاموا بإرسال المعدة من مصر، مشيرة إلى اننا في انتظار ارسال تقرير المعمل الكيميائي عن الشحنة من نيابة تبوك لاتخاذ الإجراءات القانونية لإحالة المتهمين المقبوض عليهم في مصر للمحاكمة.

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وأضافت ابتسام: أثق في نزاهة القضاء السعودي وأثق أن على برىء ولن اتخلى عن زوجي حتي اثبات براءته وعودته إلى وطنه ولأبنائه الثلاثة، مطالبة بتفعيل اتفاقية الإنابة القضائية لفتح تحقيق مصري سعودي لاستبيان الحقيقة الكاملة خاصة بعد القبض على المتهمين.

وقال محمد فرج الله، نقيب مهندسين أسوان، إن نقيب المهندسين هاني ضاحي يتابع باستمرار تطورات قضية المهندس على، مشيرا إلى ان النقابة تبنت القضية دفاعا عن أحد ابنائها وان النقابة تتحرك في كافة الاتجاهات وتبذل كل الجهود لجعل القضية في بؤرة الاهتمام.

كان المهندس «على» ٣٦ سنة ويعمل مهندسا بإحدى شركات المقاولات بالسعودية قد حكم عليه بالإعدام في القضية رقم 39245951 في 13 مايو 2018، على خلفية اتهامه بتهريب وجلب 800 ألف و676 قرص مخدر في أكتوبر 2016، وذلك داخل مُعدة رصف أسفلت «هراس»، حيث ألقى القبض عليه بالمملكة العربية السعودية أثناء تسلُمه معدة الرصف والتي تم شحنها من مصر إلى السعودية لتسليمها لأحد المستوردين وتم اكتشاف وجود أقراص مخدرة مخبأة بداخلها بطريقة سرية.