شكرا لقرائتكم خبر عن «حريات الصحفيين» تدين اعتداء إلهام شاهين ويسرا على صحفية بـ«الدستور» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدان عمرو بدر، رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، الاعتداء الذي تعرضت له الزميلة رضوى عبدالغني، المحررة بجريدة الدستور، من قبل الفنانتين إلهام شاهين ويسرا وآخرين وذلك أثناء قيام الزميلة بتغطية العزاء الخاص بوالدة الفنانة يسرا.

وأضاف أن منع الزميلة من القيام بعملها أمر مرفوض وغير مبرر.

وقال بدر إن الاعتداء على الصحفيين ومنعهم من ممارسة عملهم جريمة يحاسب عليها القانون، مؤكدا أن النقابة لن تتهاون في اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد من سبوا الزميلة ومنعوها من القيام بعملها، وأن لجنة الحريات ستدافع عن كرامة كل الزملاء وعن حقهم في ممارسة عملهم بأمان.