شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة ومحافظ القليوبية يقودان 5000 شاب وفتاة في ماراثون للجري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتورعلاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية، الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، حيث قادا سويا ماراثونا للجري بحضور وبمشاركة 5000 شاب وفتاة ضمن فعاليات الجولة السادسة ببرنامج «وجهة مصر 2030» بمحافظة القليوبية، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة العامة للسياحة الرياضية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والوكالة الألمانية للتعاون الإنمائي خلال الفترة من (25-27) يوليو الجاري.

وقال وزير الشباب والرياضة إن الهدف من الماراثون هو حشد الشباب لمواجهة التحديات التنموية من خلال المشاركة في الأنشطة الرياضية والموسيقية ومبادرات بناء القدرات من خلال أنشطة تمتد على مدار 3 أيام بمحافظة القليوبية ضمن فعاليات برنامج «وجهة مصر 2030».

وأكد «صبحي» أن الشباب هم العامل الرئيسي لتقدم المجتمع وتطوره على جميع الأصعدة الاجتماعية، والسياسية، والثقافية، والاقتصادية، والفكرية، مشيرًا إلى أهمية إقامة وتنظيم الماراثونات والمسابقات الرياضية المختلفة لتوجيه طاقات الشباب والاهتمام بمواهبهم وميولهم باعتبارهم الطاقة الفعالة في المجتمع، واستخدام الرياضة لتغيير أسلوب الحياة، بالإضافة إلى تغيير مفاهيم الشباب والنشء نحو الأفضل في كافة مناحي الحياة، في إطار استراتيجية القيادة السياسية في استخدام الرياضة أسلوب حياة.

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وأكد الدكتور محافظ القليوبية أهمية ممارسة الرياضة مما يعود بالفائدة على الشباب بدنيا ويزيد من انتمائهم للوطن ويرفع مستوى الأخلاق الرياضية لديهم، واشار إلى حرصه الدائم على متابعة أي نشاط رياضي يقام بالمحافظة مقدما الشكر للمسؤولين بمديرية الشباب والرياضة ومسؤولى صندوق الامم المتحدة للسكان على مجهوداتهم في تنظيم هذا الحدث.

حضر الماراثون جيرمان حداد، نائب ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر؛ وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، والدكتور عمرو حداد مساعد الوزير للتنمية الرياضية، والدكتور محمود الصبروط، مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، وحمدى سلامة رئيس مدينة بنها، وأمل فوزى رئيس مدينة قها، والإعلامي عصام يوسف، وأحمد عبدالخالق مدير عام السياحة الرياضية.

وبدأ الماراثون من أمام استاد بنها الرياضي ثم التحرك مرورا بشارع الاهرام ثم التأمين الصحي ثم دار الطب والعودة في اتجاه الاستاد مرورا بكلية العلوم وصولاً إلى نقطة النهاية الاستاد مرة أخرى.

يذكر أن وزارة الشباب والرياضة تنظم جولات مبادرة «وجهة مصر 2030» في سياق «اليوم العالمي للسكان» الذكرى الخامسة والعشرين للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية (ICPD) والتى تستهدف زيادة وعي الشباب بقضايا السكان، وخاصة الزيادة السكانية، وتنظيم الأسرة، والتي تتضمن أنشطة شهرية في مختلف محافظات مصر تمتد على ثلاثة أيام للتوعية حول مختلف القضايا التنموية وتعزيز السياحة داخل المحافظات المصرية.