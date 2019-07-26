شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب يعود إلى القاهرة بعد زيارة كينيا ورواندا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عاد إلى القاهرة، الجمعة، رئيس مجلس النواب، الدكتور على عبدالعال، والوفد المرافق له، مختتما جولة إفريقية شملت كينيا ورواندا.

وأجرى رئيس مجلس النواب- خلال زيارته كينيا- مباحثات مع كل من رئيسي الجمعية الوطنية الكينية ومجلس الشيوخ الكيني وزعيم الأغلبية بالجمعية الوطنية الكينية.

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وخلال زيارته رواندا، أجرى مباحثات مع كل من رئيس مجلس النواب الرواندي ورئيس مجلس الشيوخ ورئيس الوزراء بالإنابة عن رئيس جمهورية رواندا بول كاجامي الذي كان متواجداً خارج البلاد خلال فترة الزيارة، كما التقى في ختام زيارته مع رئيس مجلس تنمية رواندا.

استهدفت جولة الدكتور على عبدالعال تعزيز العلاقات المصرية مع كينيا ورواندا خاصة على المستوى البرلماني، وتبادل وجهات النظر حول القضايا محل الاهتمام المشترك، وبعض القضايا على مستوى القارة الإفريقية.

وقوبل وفد مجلس النواب خلال الجولة الإفريقية بحفاوة بالغة من جانب المسؤولين من كينيا ورواندا؛ عكست تقديرهم لمصر وقيادتها السياسية، وأشادوا- خلال لقاءاتهم- مع الدكتور عبدالعال بالتجربة البرلمانية والدور المصري القوي على مستوى القارة الإفريقية، خاصة في ظل رئاسة مصر الحالية للاتحاد الإفريقي، وأكدوا تقديرهم الشديد للجهود التي يبذلها الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل الدفاع عن قضايا القارة الإفريقية.