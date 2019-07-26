شكرا لقرائتكم خبر عن «سوفتيل أولد كتراكت» ضمن أفضل 25 فندقًا حول العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حاز فندق «سوفتيل ليجند أولد كتراكت» بمحافظة أسوان المملوك لشركة «إيجوث» التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، التصنيف رقم 8 بالاشتراك مع 5 فنادق للعلامة التجارية «سوفتيل ليجند» في قائمة أفضل 25 فندقا على مستوى العالم.

وذكرت الوزارة- في بيان اليوم الجمعة- أن هذا التصنيف جاء وفقا لاستفتاء مجلة «Travel + Leisure» الأمريكية العالمية، والمعروفة باختيار وترشيح أفضل الوجهات الفندقية والعلامات التجارية للمسافرين حول العالم.

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ويعد فندق سوفتيل أولد كتراكت (مستوى 5 نجوم) الفندق المصري الوحيد الذي جاء في هذه القائمة ضمن أفضل الفنادق عالميا وفقا لهذا الاستفتاء.

يأتي هذا التصنيف في ضوء ما يتمتع به الفندق من طابع تاريخي وتراثي وموقع متميز ومناظر طبيعية خلابة بالإضافة إلى مستوى الخدمة الفندقية المتميزة المقدمة ومواكبة احتياجات ورغبات النزلاء.

وقد أنشئ الفندق عام 1899 وهو مصمم على الطراز الكلاسيكى ومبنى على ربوة تطل على أحد المناظر الخلابة لنهر النيل. ويقع الفندق في أسوان محاطا بالحدائق ويطل على بانوراما فريدة لجزيرة إليفانتين وقبر أغاخان. وتديره شركة أكور العالمية لإدارة الفنادق، ويضم نحو 138 غرفة وجناحا إلى جانب مطاعم وحمام سباحة وناد صحى ونادي أطفال .

جدير بالذكر أن مجلة «Travel + Leisure» تجري هذا المسح سنويا لاستطلاع آراء القراء في تجارب السفر حول العالم بشأن أفضل الفنادق والمنتجعات والمدن والجزر وسفن الرحلات البحرية وشركات الطيران وغيرها.