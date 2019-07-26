شكرا لقرائتكم خبر عن فساد الإخوان عرض مستمر.. تجميد تمويلات عقارية بأسماء "منير وحسين والإبيارى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف شباب الإخوان، وقائع جديدة فى ملف السرقات الذى تشهده جماعة الإخوان، وامتلاك قيادات الجماعة فى الخارج لثروات ضخمة من أموال التمويلات الإخوانية التى يتم سرقتها .

وكشف الشاب الإخوانى عمر حسن، واقعة فساد جديدة داخل الإخوان، قائلا فى تصريحات له عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": الحقيقة الكاملة لواقعة الفساد، فالواقعة مؤكدة بما لا يدع مجالاً للشك وتم إثباتها بمجلس شورى تركيا وتفاصيلها تكلفة العمارة مليون ومئتي ألف دولار وتم فرشها ب700 ألف دولار والسيارة BMW تكلفتها مئة ألف؛ وهو مبلغ ٢ مليون دولار تبرع من أحد الأخوة بالخليج.

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وأضاف الشاب الإخوانى: تم شراء عقارات وكتابتها بأسماء 4 من القيادات الحالية وهم محمود حسين ، وإبراهيم منير ، الإبياري ، ومحمد البحيرى وبعد اكتشاف الواقعة والتحقيق فيها قرر اثنين منهم التنازل ورفض الإبياري ولا أعرف موقف الأخير .

وتابع قائلا : التنازل الذي تم كان تنازل "بورق عرفي" ليس له أي قيمة، وظل "الطابو" بأسماءهم وهو الوثيقة الوحيدة المعترف بها في الدولة التركية ولا معنى قانوني للتنازل العرفي والذي تم حفظه مع المستشار القانوني الخاص بمحمود حسين وهو مختار العشري، وثبت بما لا يدع مجالاً للشك التصرف في أموال التبرعات بتجميدها في عقارات بقرارات فردية، بينما الشباب لا يجد قوت يومه ويوجد كثير من الحالات الإنسانية حتى داخل الصف المؤيد لهم ولم يحصلوا على أي شيء من التبرعات التي أرسلت لهم وتم شراء شقق للقيادات بدلاً من ذلك وقد ذكر المهندس أشرف الزندحي تفاصيل هذا الأمر وهو ممن حضروا جلسات المناقشة الخاصة بهذه الواقعة ويمكن سؤاله عن مزيد من التفاصيل لمن أراد التبين.