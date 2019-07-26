شكرا لقرائتكم خبر عن القومية للأنفاق: محطة هليوبوليس الأكبر بالشرق الأوسط على مساحة 10 ألاف متر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس أيسر رأفت، المتحدث الإعلامي باسم الهيئة القومة للأنفاق، إن محطة هليوبوليس بالخط الثالث فى شبكة مترو الأنفاق أكبر محطة مترو فى الشرق الأوسط نظرا لأن مساحتها 10 ألاف متر مسطح.

وأضاف رأفت خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة" والمذاع على قناة صدى البلد، أن طول رصيف محطة هليوبوليس تبلغ 225 مترا في كل اتجاه A و C، موضحاً أن الاتجاه الأول يسير نحو محطة عدلي منصور وقادم من العتبة والاتجاه الثانى يسير في اتجاه المطار.

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وكشف المتحدث الإعلامى باسم الهيئة القومة للأنفاق، أن المرحلة الثالثة تصل طولها 39 كيلومترا تستغرق 22 دقيقة من محطة نادي الشمس حتى العتبة بواقع 14 محطة وزمن التقاطر من 3 إلى 4 دقائق.

وأوضح المتحدث الإعلامي باسم الهيئة القومة للأنفاق أن عمق العمل في محطات مترو الأنفاق 34 مترا تحت سطح الأرض، بداية من منسوب التذاكر ثم منسوب المرحلة الذي يتوزع منها الركاب ثم المرحلة الثالثة رصيف القطار.