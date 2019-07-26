شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يتوعد ماكرون بسبب قرار فرنسا بفرض ضرائب على الشركات التكنولوجية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار قرار فرنسا بفرض ضريبة على شركات التكنولوجيا الأمريكية غضب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ، والذى وصف القرار الذى أصدره نظيره الفرنسى ايمانويل ماكرون بـ" الحمق" ، وتعهد الرئيس الأمريكى بأن يكون هناك إجراءات مضادة "جوهرية" ، على حد وصفه .
وقال ترامب، فى تغريدة نشرها اليوم الجمعة ، على حسابه الرسمى فى موقع "تويتر": "فرضت فرنسا الآن ضريبة رقمية على شركاتنا الأمريكية العظمى الخاصة بالتكنولوجيا، وإذا أمكن لأى طرف أن يفرض ضرائب عليها، فهذا يجب أن يكون دولتها الأم، أى الولايات المتحدة" ، مضيفا : "سنعلن قريبا عن إجراءات مضادة جوهرية ردا على هذا الحمق من قبل ماكرون ، لقد أكدت دائما أن النبيذ الأمريكى أفضل من النبيذ الفرنسي".
وسبق أن فرضت السلطات الفرنسية ضريبة على شركات التكنولوجيا العملاقة، على رأسها الأمريكية مثل "جوجل" و"أمازون" و"فيسبوك"، بمقادر 3% من دخلها السنوى فى فرنسا.
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