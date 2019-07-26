8 حجاج من لندن يصلون القاهرة بدراجاتهم فى طريقهم لمكة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل 8 حجاج مسلمين من لندن إلى القاهرة بدراجاتهم فى إطار رحلة إلى مكة، والمدينة تستغرق 60 يوما لجمع 500 ألف جنيه استرلينى (404 آلاف دولار) لتمويل مشاريع لخدمة الفقراء فى 5 دول إسلامية.
تأخذ الرحلة الدراجين الهواة عبر 17 دولة فى 3 قارات حيث يقطعون مسافة 4 آلاف ميل من لندن إلى المدينة المنورة ثم يتجهون إلى مكة لأداء مناسك الحج، فيما يشبه المحاكاة لقوافل الحج القديمة التى كانت تعبر الصحارى على ظهور الإبل، الدراجون الثمانية مقيمون فى بريطانيا؛ 7 ترجع أصولهم إلى باكستان وواحد إلى سريلانكا.
وقال قائد الفريق طاهر حسن أختر (45 عاما)، وهو الوحيد فى المجموعة الذى قام برحلة مماثلة فى 2017، "واجهنا تحديات عديدة على مستويات مختلفة، فى سويسرا كنا نصعد جبال الألب على أرتفاع نحو 3 آلاف متر فوق مستوى البحر لكن الحمد لله، إن مع العسر يسرا."
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