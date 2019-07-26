شكرا لقرائتكم خبر عن فرح ديبا لـ"الخليج 365": سعيدة بالأمان فى مصر والتقدم الإقتصادى الكبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشادت امبراطورة إيران السابقة الشهبانو فرح ديبا ، التى تزور مصر حاليا بمستوى الأمان الذى تشعر به فى مصر ومدى التقدم الإقتصادى تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقالت الشهبانو فرح ديبا ، فى مقابلة مطولة مع ”الخليج 365” سوف يتم نشره لاحقا ، أنها سعيدة جدا بالحفاوة الكبيرة والترحاب من الشعب المصرى ، الى تكن له كل الحب والتقدير ، مؤكدة أنها تتمنى للمصريين كل الخير والسعادة والتقدم ، لاسيما أن مصر تسير فى هذا الطريق حاليا .

وشددت ديبا ، على متانة العلاقة الوطيدة التي تربطها بأسرة الرئيس الراحل محمد أنور السادات ، والصداقة التي تجمعها بالسيدة جيهان السادات قائلة "سعيدة لرؤيتى السيدة جيهان كل عام أحضر فيه هنا، أحيانا كنا نلتفي في أمريكا، ورأيت أسرتها منذ سنوات، وبالأمس رأيت ابنتها الكبرى نهى، ونحن دائما على تواصل معها".

وعبرت امبراطورة إيران السابقة الشهبانو فرح ديبا ، عن امتنانها لعائلة الرئيس الراحل أنور السادات، قائلة "أنا وأسرتى وكثير من الإيرانيين ممتنين للرئيس الراحل السادات والحكومة المصرية والشعب المصرى الذى استضافنا فى الظروف الصعبة التى ألمت بحياتنا ، مضيفة لن أنسى أبدا المعاناة التى عانيناها فى هذه الفترة، ورغم الصعاب التى لاقيناها مجرد أن وطأت أقدامنا مصر تنفسنا الصعداء.. الكثير من الصحفيين الأجانب جاؤا إلى مصر ليشاهدوا رد فعل الشعب المصرى على وجودنا هنا، وكان المصريين سعداء يقولون أن الشاه صديقنا وساعدنا.. أشعر أن مصر بلدى الثانى".

وحول بلدها إيران التى ابتعدت عنها 40 عاما فى المنفى بباريس، عبرت الشهبانو ، عن أسفها لموجة الإعدامات التى شملت العديد من المسؤولين وكبار الضباط وقادة الجيش عقب الثورة الإيرانية ، مؤكدة أنها تحلم باحرية لايران.. وأما رسالتى للإيرانين أقول لهم لا تفقدوا الأمل وكونوا أقوياء متحدين..

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