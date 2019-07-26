شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة المصرية بكندا تنكس العلم حدادا على وفاة الرئيس التونسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نكست السفارة المصرية فى العاصمة الكندية أوتاوا، اليوم الجمعة، العلم لمدة ثلاثة أيام حدادا وتضامنا مع الحكومة والشعب التونسى بعد إعلان وفاة الرئيس التونسى الباجى قائد السبسي. وتوجه السفير المصرى أحمد أبو زيد، اليوم الجمعة، إلى مقر السفارة التونسية بكندا للتوقيع فى دفتر العزاء الخاص بالرئيس التونسى الراحل، كما تم تنكيس العلم فى دار سكن السفير. يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أعلن حالة الحداد بالبلاد أمس ولمدة ثلاثة أيام لرحيل الرئيس التونسى الباجى قائد السبسي.

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