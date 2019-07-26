"الصحفيين": عقد لجنة قيد المشتغلين عقب عيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى علي كشف الكاتب الصحفي خالد ميري، وكيل نقابة الصحفيين، أنه سيتم عقد لجنة القيد للمتقدمين للنقل من جدول تحت التمرين إلى جدول المشتغلين عقب عيد الأضحى المبارك. وأضاف وكيل نقابة الصحفيين لـ"الخليج 365"، أنه سيتم تحديد موعد انعقاد اللجنة في اجتماع مخصص لذلك عقب إجازة العيد. وكانت نقابة الصحفيين أغلقت باب تلقى أوراق الأعضاء للنقل لجدول المشتغلين الأسبوع الماضي.

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