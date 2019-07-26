مصادر تكشف لـ الخليج 365 معلقي مباراة القمة 118.. الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب مصطفى علي
كشفت مصادر بالهيئة الوطنية للإعلام، عن معلقي مباراة القمة 118، التي تقام بعد غدٍ الأحد، بين فريقي الأهلي والزمالك، في ختام بطولة الدوري المصري الممتاز.
وأوضحت المصادر لـ "الخليج 365"، الجمعة، أن "بلال علام" سيُعلق علي القمة في قناة تايم سبورتس الأرضية، فيما يعلق "مدحت شلبي" على قناة النيل للرياضة، بينما لم يتم الاستقرار حاليًا على معلق المباراة بـ قناة أون سبورت، لكنه سيكون إما "أيمن الكاشف" أو"حاتم بطيشة".
يذكر أن الأهلي حسم بطولة الدوري المصري بعد فوزه الأربعاء الماضي، على المقاولون العرب بثلاثة أهداف لهدف.
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